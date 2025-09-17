Pumas le gana el caso a Dani Alves y el brasileño deberá pagar

Enrique Gómez

Ahora es Dani Alves quien tendrá que pagarle a Pumas. Las cosas le salieron al revés al brasileño.

Universidad y el jugador brasileño pudieron continuar con su vida y olvidarse, pero Alves decidió demandar al equipo por haber rescindido su contrato de forma "injustificada" cuando iniciaron las averiguaciones por las acusaciones de abuso sexual en su contra, mismas que lo llevaron a pisar la cárcel.

Y aunque en un principio la FIFA le dio la razón al exjugador brasileño, quien finalmente fue absuelto del crimen, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), falló en favor del club mexicano y justificó la determinación de haber cortado vínculo contractual con el futbolista que estuvo preso por 14 meses, por lo que ahora es Alves quien deberá indemnizar a Pumas por todos los gastos y demás daños.

Así lo comunicó el equipo que representa a la máxima casa de estudios de México:

El Club Universidad Nacional, A.C., informa que el pasado 1° de septiembre de 2025, fue notificado el laudo arbitral emitido por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), en el marco de la disputa contractual entre el Club y el jugador Daniel Alves Da Silva.

El TAS resolvió a favor del Club, revocando la decisión del 15 de mayo de 2024 emitida por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA y dictando una nueva decisión en la que, aparte de confirmar la validez de la rescisión contractual con justa causa ejercida por el Club, condenó al Sr. Alves al pago de una suma mayor a la establecida por la FIFA, por concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a esta institución.

El lateral brasileño jugó 13 partidos con Pumas hasta que en enero de 2023 fue sometido a juicio en Barcelona por una demanda de índole sexual debido a los actos realizados en una discoteca durante el fin de año anterior, situación por la que el futbolista perdió su libertad y truncó su carrera profesional.

Alves no anotó gol con Pumas, pero puso cinco asistencias, la última justo en el único partido que disputó en el Clausura 2023 (45 minutos en la Jornada 1), cuando Universidad venció 2-1 a Juárez.