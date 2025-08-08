¿Pumas evoluciona con Keylor Navas? Se verá ante Necaxa

Enrique Gómez

Pumas con Keylor Navas: 3 victorias.

Pumas sin Keylor Navas: 3 derrotas.

Tal vez sea solo coincidencia, pero Universidad tiene la tranquilidad que podrá contar con el gran arquero costarricense para retomar la Liga MX, luego de que el cancerbero pagara su partido de suspensión en el duelo por la Leagues Cup ante el Inter Miami, donde el equipo auriazul sufrió su única derrota del certamen (misma que le provocó la eliminación) ante el Inter Miami.

¿Cómo le irá ante Necaxa? Aunque no lo parezca, ambos equipos tienen una calidad muy similar en sus planteles, pero el club capitalino deberá explotar su ventaja de jugar como local.

Así llegan ambos equipos para este duelo por la Jornada 4 del Apertura 2025: