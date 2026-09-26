Pumas, en caída libre; nueva derrota en la Liga MX

Héctor Cantú

Los Pumas de Esteban Solari han entrado en fase de crisis luego de caer ante Atlético San Luis por 3-2 en partido correspondiente a la jornada 10 del torneo Apertura 2026.

En un encuentro marcado por la polémica arbitral y en el que se señalaron tres penales, el conjunto universitario no pudo hacer valer su condición de local y sufrió su cuarta derrota del torneo.

Sébastien Salles-Lamonge fue el encargado de adelantar a los visitantes al ejecutar con precisión el primer penal de la tarde.

En el segundo tiempo, Rodrigo López empató el marcador con un disparo de larga distancia que se convirtió en una de las mejores anotaciones de la Jornada 10 en la Liga MX.

David Rodríguez devolvió la ventaja al conjunto potosino con otro remate desde fuera del área que Keylor Navas no pudo contener.

Salles-Lamonge amplió la diferencia nuevamente desde el punto penal para completar su doblete y encaminar la victoria de Atlético San Luis.

Un empujón dentro del área permitió que Pumas recortara distancias por la misma vía, con una ejecución de Juninho. El delantero incluso volvió a mandar el balón a las redes para lo que parecía ser el empate, pero el tanto fue anulado por fuera de lugar.

¡David Rodríguez con San Luis ha estado ?!



Aquí está el gol con el que el @AtletideSanLuis recuperó la ventaja en CU. ?⚪#LaLigaDeLaAfición✨ | #J10 | #UNAMADSL | #AP26 pic.twitter.com/3bwDDEBZcL — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 27, 2026

Pumas sufrió así su cuarta derrota del torneo, resultado que lo dejó en la posición 12 de la tabla general, mientras que Atlético San Luis llegó a 12 puntos después de conseguir su tercera victoria del campeonato.