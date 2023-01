Pumas busca a Santiago Ormeño, pero Chivas tendrá que cooperar

Aunque ya no lo quiera, Guadalajara deberá seguir pegándole a Ormeño

Aunque Chivas ya no quiera a Santiago Ormeño, tendrá que seguirle pagando su sueldo, de otra manera será imposible en que el jugador pueda marcharse a Pumas o a cualquier otro equipo.

Universidad y Puebla son los equipos más interesados en acoger al seleccionado peruano, sin embargo ninguno de ellos está en posibilidades de cubrir su sueldo completo, por lo que el Guadalajara deberá pagar al menos la mitad del salario durante el préstamo, algo que también sucede con los casos de Ángel Zaldívar, José Antonio Rodríguez y José Madueña, de acuerdo con el periodista David Medrano.

Guadalajara, que apenas el torneo pasado decidió ablandar su nacionalismo estricto y fichar al futbolista peruano nacido en México, sabe que a estas alturas es casi imposible que pueda vender al jugador, sin embargo el club está tranquilo en el tema económico, pues cabe recordar que el atacante le salió ‘gratis’, pues fue parte del pago que le hizo Grupo Pachuca a cambio de la contratación de ‘Chofis’ López.

Si para Paunovic es "incómoda" la situación, imaginen para Santiago Ormeño El técnico habló del jugador que presuntamente ya no entra en planes del 'Rebaño'

Ormeño no fue un mal negocio, pero en la cancha jamás rindió a la altura de toda la polémica generada y después de solamente un torneo en la institución, dos juegos como titular y un gol en partido oficial, el Guadalajara ya no lo considera dentro de la plantilla, por lo que si el jugador no quiere pasar casi todo el torneo fuera de la convocatoria, lo mejor es que busque otro club.

Y también, si el ‘Rebaño’ no quiere seguir pagándole a un jugador que ni siquiera sale a la banca, debe ayudarlo a buscar otro equipo y la mejor forma de hacerlo es cubriendo una parte de su salario.

El delantero de 28 años podría regresar al Puebla, donde fue figura entre 2020 y 2021 o fichar con Pumas, otro equipo ‘grande’ del futbol mexicano, donde igualmente tendría un rol de suplente.