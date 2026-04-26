Pumas-América destaca en los cruces de Liguilla del Clausura 2026

Hiram Marín

La fase regular del Clausura 2026 llegó a su fin y dejó definida la Liguilla con los ocho mejores equipos avanzando directo a cuartos de final.

Con la tabla final definida, los cruces de cuartos de final quedaron establecidos de forma directa: Pumas (1°) enfrentará a América (8°), en el duelo más mediático de la fase; Chivas (2°) se medirá ante Tigres (7°); Cruz Azul (3°) chocará con Atlas (6°); y Pachuca (4°) tendrá como rival a Toluca (5°).

El cruce entre Pumas y América roba reflectores por tratarse de un clásico con historia reciente en instancias definitivas, además de enfrentar al líder contra el último clasificado.

Chivas ante Tigres luce como una serie muy equilibrada por la jerarquía de ambos planteles, mientras que Cruz Azul parte como favorito frente a Atlas tras cerrar con mayor regularidad. Pachuca vs Toluca promete ser el duelo más parejo, al tratarse de cuarto y quinto lugar separados por apenas un punto.