Cruz Azul: el equipo del millón de dólares de la Liga MX

Héctor Cantú

Cruz Azul cerró la fase regular de la temporada Clausura 2026 con una victoria sobre los Rayos del Necaxa en su regreso al estadio Azteca con un contundente 4-1.

Fue una noche redonda para los cementeros donde la presencia de los exjugadores del Necaxa, Paradela y Palavecino, terminaron por encaminar la victoria para los locales en la segunda mitad.

Primero fue José Paradela el que encontró las redes a favor del equipo de casa. Once minutos después, apareció Agustín Palavecino para poner el 2-0 y poner contra la pared a los Rayos.

Necaxa encontró un penal gracias a una falta dentro del área sobre Kevin Rosero que terminó convirtiendo Ricardo Monreal.

Israel Tello estuvo cerca de lograr el empate para los Rayos, sin embargo, su disparo se estrelló en el poste.

En los últimos minutos del encuentro, Montaño, en una jugada individual, encontró las redes para poner el 4-1 definitivo con el que enviaron a los Rayos a la posición 15.

En la siguiente jugada, una falta sobre Christian Ebere fue la llave para que Cruz Azul marcara el tercer tanto con una falta bien ejecutada por Luka Romero.

Con este resultado La Máquina se mantiene en la tercera posición de la tabla general y enfrentará en la Liguilla al Atlas.

Con la victoria, también Cruz Azul se hizo acreedor al premio de un millón de dólares luego de haber sumado más puntos en el año futbolístico en la Liga MX.