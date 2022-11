"Por una palabra" despidieron a Miguel Herrera de Tigres

Aunque ganó más de la mitad de los partidos que dirigió, la directiva le dijo a Miguel Herrera que “a veces los resultados no son lo más importante” y después de todo no le perdonaron haberle dicho “viejo” al plantel después de la eliminación en los cuartos de final del Apertura 2022 ante Pachuca.

Un día después de que Mauricio Culebro le informara en un desayuno la decisión de la directiva por cortar su proceso, el ‘Piojo’ ofreció una conferencia de prensa para fijar su postura acerca de su destitución después de tres torneos donde el equipo no pudo trascender en la Liguilla por el título.

“Fue una palabra en la que yo me equivoqué y ofrecí disculpas a los muchachos primero. Debí decir que el grupo era maduro. Mi palabra no fue la correcta, pero si no fuera como soy, con mi carácter, a lo mejor no estaría aquí. De donde me he ido, me he ido con resultados, pero yo cada error lo pago y hoy por una palabra me la están cobrando”, aseguró el estratega mexicano.

Tigres fue irresistible y Diego Cocca estaría a punto de firmar Incluso el técnico ya habría elegido al primer jugador que se llevará del Atlas

Así los números del ‘Piojo’ con el equipo felino, al cual llegó para el Apertura 2021.

· 26 victorias

· 13 empates

· 12 derrotas

· Dos semifinales y unos cuartos de final

“Hoy tengo que dejar la camisa de Tigres con mucha tristeza, con mucha rabia, mucha molestia, enojo de no poderles dar un logro importante. Estábamos en un proceso, pero desafortunadamente se toman decisiones que uno como empleado tiene que aceptar. Fui el más sorprendido, más que ustedes. Estábamos planeando al equipo y de repente me llamaron para decirme que no seguía más”, explicó.

A 22 días de la eliminación en la Liguilla, Tigres finalmente decidió despedir al entrenador, quien había llegado con las más altas ambiciones por dirigir a uno de los planteles más completos de México.