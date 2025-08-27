¿Por qué por un año? Lorenzo Faravelli renovó su contrato con Cruz Azul

Redacción FOX Deportes

Llegó a Cruz Azul para el Clausura 2024 y está confirmado que seguirá en el club al menos un año más. Muy corta la ampliación, pero todas las partes estuvieron de acuerdo.

Lorenzo Faravelli ha renovado con La Máquina y buscará ayudarla a ganar su 10° título de la Liga MX.

El argentino es un “motor en el mediocampo” de acuerdo con su propio club y acumula un total de 12 goles en todas las competencias con el conjunto mexicano y aunque para este Clausura 2025 parece haber perdido algo de protagonismo, en la institución optaron por renovarlo hasta 2026.

‘Lolo’ tiene 82 partidos disputados con el Cruz Azul y se espera que acumule muchos más, pues ha jugado los seis encuentros de este Apertura 2025 (dos como titular) y pese al cambio de entrenador y a todos los refuerzos que suma el equipo semestre tras semestre, sigue siendo un constante.

En ese mismo Clausura 2024, Cruz Azul cerró los fichajes de Gonzalo Piovi, Gabriel Fernández, Camilo Cándido y Kevin Mier. De este grupo, el único que ya no está en la institución es el lateral colombiano.

La Máquina es el segundo equipo más valioso de la Liga MX (81 millones de euros) y marcha invicto en el Apertura 2025.