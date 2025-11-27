¿Por qué de pronto todos subestiman al Cruz Azul en la Liguilla?

Enrique Gómez

Es verdad que Chivas es el equipo en mejor momento del futbol mexicano, pero se está subestimando mucho al Cruz Azul a pesar de que estuvo a escasos minutos de terminar como líder del torneo.

La Máquina es favorita para avanzar a las semifinales, lo dice la tabla de posiciones, el criterio de desempate, la escala de valores de Transfermarkt, pero, sobre todo, lo que hizo en la fase regular.

Salvo por su desliz ante Pumas, que le costó el liderato del Apertura 2025 en la última fecha, el equipo de Martín Anselmi derrotó a todos los clubes ‘grandes’ y/o candidatos en la fase regular del Apertura 2025, incluso ‘despachó’ sin problemas al Guadalajara, antes de su meteórico despertar en el certamen.

Los triunfos de poder de La Máquina en esta Liga MX:

· Jornada 6: 1-0 sobre el Toluca (campeón y líder)

· Jornada 7: 2-1 contra Chivas (equipo ‘grande’)

· Jornada 13: 2-1 frente al América (tetrafinalista)

· Jornada 15: 2-0 contra Rayados (candidato al título)

Ningún otro club puede presumir semejante dominio contra los grandes favoritos de este torneo. En la fase regular, el conjunto de Nicolás Larcamón se dedicó a demostrar su superioridad entre los ‘superiores’ y no hay mejor referencia que eso para una Liguilla donde justamente avanzan los mejores.

Solo falló contra Tigres (empate 1-1) y ante Pumas, pues pese a irse dos veces arriba en el marcador, el club auriazul remontó en la recta final del encuentro con goles al 80’ y al 85’, para una victoria 3-2. Claro que, a diferencia de los otros clubes importantes, el conjunto universitario no está en cuartos de final.

Claro que Chivas tiene el talismán más valioso que existe en la Liguilla: el momento. Sin embargo, esas siete victorias en los últimos ocho partidos no le ayudaron quedar mejor posicionado y su ‘castigo’ fue enfrentar al tercer lugar Cruz Azul, que con un empate en el marcador global estará en semifinales.