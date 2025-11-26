Cruz Azul y América, los favoritos más 'amenazados' en los cuartos de final

Enrique Gómez

Claro que se esperan sorpresas en la Liguilla, después de todo, desde que llegaron los repechajes en 2020, solo dos veces ha pasado que los cuatro primeros avanzan al unísono a las semifinales del torneo.

Chivas es el equipo favorito para dar la sorpresa en los cuartos de final. Con siete triunfos en sus últimos ocho partidos, una motivación sinigual y su credencial de equipo ‘grande’, se le van buenas chances de vencer al Cruz Azul, pero tampoco se puede descartar a Monterrey en el duelo más parejo de esta instancia (ante el América) y tampoco a los repescados Tijuana y Juárez, que no tienen nada qué perder.

El formato de Liguilla con repechaje (primero reclasificación y ahora play-in) ya cumplió 10 ediciones y hasta ahora, solo una vez ha sucedido que el líder del torneo se va eliminado en cuartos de final.

¿Qué posiciones son las que más suelen avanzar a las semifinales?

Apertura 2020: 1, 2, 4, 7

Clausura 2021: 1, 3, 5, 8

Apertura 2021: 2, 3, 4, 11

Clausura 2022: 1, 2, 3 4

Apertura 2022: 1, 2, 4, 6

Clausura 2023: 1, 2, 3, 7

Apertura 2023: 1, 3, 4, 7

Clausura 2024: 1, 2, 4, 6

Apertura 2024: 1, 5, 6, 7

Clausura 2025: 1, 2, 3 4

¿Cuántas semifinales ha jugado cada equipo clasificado a la Liguilla?

Ocasiones en que avanzó cada posición a las semifinales del futbol mexicano:

· 1°: 9/10

· 2°: 7/10

· 3°: 6/10

· 4°: 7/10

· 5°: 2/10

· 6: 3/10

· 7°: 4/10

· 8°: 1/10

· 11°: 1/10

O sea, en ocho de las nueve Liguillas que van hasta ahora, por lo menos una sorpresa se dio (victoria del equipo peor posicionado contra el mejor rankeado a pesar del desempate en favor del club que acabó mejor en la tabla de posiciones), por lo que se espera que otro evento de ese estilo pueda darse para este Apertura 2025, sobre todo en los duelos del 4° vs 5° y el 3° vs 6°.