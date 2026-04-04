Enrique Gómez
Por más 'mal' que ande el América, parece imposible que pierda esta jornada
Así llegan Águilas y Santos para este duelo por la Jornada 13 de la Liga MX
Por más que el América esté atravesando uno de sus momentos bajos desde que llegó André Jardine, pocos apostarían a que pierde este fin de semana, pues enfrenta al sotanero Santos Laguna.
Y es que, por más que el conjunto albiverde ha mejorado en las últimas fechas (dos victorias en tres partidos), no deja de tener la peor defensa del certamen con 30 goles recibidos; es decir, oportunidad ideal para que el ataque de las Águilas (solo 13 goles a favor) se destape en el desierto de Torreón.
Así llegan ambos equipos para este colorido partido por la Jornada 13 del Clausura 2026:
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