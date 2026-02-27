Por fin llegó el triunfo en casa para Bravos de Juárez

Hiram Marín

La noche en el Estadio Olímpico Benito Juárez tuvo un valor especial para los Bravos, que firmaron su primer triunfo en casa del torneo con una actuación decidida desde el silbatazo inicial. FC Juárez golpeó de inmediato y tomó el control del partido ante un Atlas que nunca logró asentarse del todo.

El gol tempranero cayó al minuto 1, cuando José Luis Rodríguez aprovechó una jugada ofensiva bien trabajada para abrir el marcador y encaminar el juego. La intensidad de los locales marcó el ritmo y obligó al rival a replegarse durante varios lapsos del primer tiempo.

Atlas encontró el empate 1-1 por la vía del penal, con definición de Alfonso González, pero la reacción de Juárez no tardó. Antes del descanso, Denzell García apareció para devolver la ventaja, reflejo de un equipo insistente y mejor plantado en el campo.

En el complemento, los Bravos administraron la ventaja con orden y cerraron el partido con el tercer tanto para sellar el 3-1 definitivo sobre Atlas. El desempeño colectivo sostuvo la diferencia y permitió a Juárez celebrar una victoria que fortalece su camino ante su afición.