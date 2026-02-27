Sí, sucedió: Querétaro y Santos protagonizaron un gran empate

Redacción FOX Deportes

El empate 2-2 entre Querétaro y Santos Laguna fue un auténtico vaivén de emociones en La Corregidora. El conjunto local salió decidido a imponer condiciones y encontró recompensa al minuto 13, cuando Mateo Coronel sorprendió con un remate de espuela que venció a Carlos Acevedo. Santos respondió con carácter y al 23’ Lucas Di Yorio igualó desde el punto penal tras una mano dentro del área.

El ritmo no bajó ante una grada encendida que entendió que estaba frente a un duelo vibrante. Querétaro recuperó la ventaja al minuto 30 con otro penal, esta vez convertido por Santiago Homenchenko, lo que devolvió la ilusión a los locales. Santos mantuvo la presión en campo rival y buscó con insistencia el empate antes del descanso. Cada avance llevaba sensación de peligro en un partido que no daba respiro.

Justo antes del entretiempo llegó el golpe anímico para los visitantes. En el tiempo añadido del primer lapso (45’+6’), Carlos Gruezo encontró el 2-2 con un potente remate dentro del área que dejó sin opción al guardameta. El tanto silenció momentáneamente a la tribuna y equilibró un encuentro que ya era de ida y vuelta. Ambos equipos se marcharon al descanso con la certeza de que aún quedaba historia por escribir.

La segunda mitad mantuvo la intensidad aunque el marcador ya no se movió. Santos buscó el tanto del triunfo con llegadas constantes, mientras Querétaro apostó por el orden y el contragolpe. Hubo aproximaciones en ambas áreas y tensión hasta el silbatazo final. El 2-2 terminó por reflejar la entrega de los 22 protagonistas en un duelo emocionante de principio a fin.