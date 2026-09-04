¿Por cuánto tiempo habrá partidos pendientes en la Liga MX?

Enrique Gómez

La Liga MX se regularizará hasta mediados de noviembre, o sea, hasta la penúltima jornada del Apertura 2026.

El campeonato mexicano comunicó que cuatro partidos de la Jornada 7 han sido pospuestos debido a los compromisos que se llevaron a cabo en la Leagues Cup, mientras que uno de la fecha número ocho se recorrerá dos días. Eso sí, por lo menos ya se emitieron las nuevas fechas y en la página ya no aparece el letrero de “por definir”.

En lo que respecta al duelo entre Pumas y León, que se iba a jugar este fin de semana, solo se recorrió para el jueves, pero en el otro extremo está el duelo entre Querétaro y Monterrey, pues se moverá nueve jornadas. Es decir, en vez de disputarse en el marco de la séptima fecha, se jugará antes de la Jornada 17, la última de la fase regular previo a de descubrir a los ocho que jugarán la Liguilla.

Las nuevas fechas de los partidos pospuestos para esta Jornada 7:

· Pumas vs León → 10 de septiembre, Estadio Olímpico Universitario

· Puebla vs Toluca → 15 de septiembre, Estadio Cuauhtémoc

· América vs Tijuana → 28 de octubre, Estadio Banorte

· Querétaro vs Monterrey → 14 de noviembre, Estadio Corregidora

La Liga BBVA MX informa la reprogramación de partidos del Torneo Apertura 2026 por la Fase Final de la Leagues Cup. ?? pic.twitter.com/lARKuindhh — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 3, 2026

En tanto, el otro partido que cambió de fecha de acuerdo al comunicado que emitió la Liga MX fue el León-Atlético de San Luis, pero solo pasó del sábado 12 al lunes 14 de septiembre.

León, Toluca, América y Monterrey disputaron las semifinales de la Leagues Cup (clasificaron los ‘Diablos’ y los Rayados), por lo que desplazaron sus partidos fechados para este fin de semana.

El Apertura 2026 llevaba seis fechas sin cambios ni desajustes, pero eso cambiará a partir de esta séptima fecha, por lo que la tabla de posiciones será engañosa en algunos casos. Aun así, será complicado que alguien pueda bajar al América de la cima para este fin de semana donde no jugará.