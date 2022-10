Pese a la "vergüenza" y el "fracaso", Fernando Ortiz quiere seguir en América

El liderato, las goleadas y las gratas sensaciones que dejó América durante el Apertura 2022 ahora solo sirven para hacer aún más escandalosa la eliminación a manos del Toluca.

Un fracaso doloroso y una vergüenza, así lo definió el técnico Fernando Ortiz, cuya continuidad al frente del equipo será evaluada después de dos torneos consecutivos eliminado en semifinales.

“Estoy dolido, avergonzado, pero con la tranquilidad de que los jugadores que han dejado el alma y la vida. Esto es futbol. La Liguilla es así. De nada sirve el semestre. Para mí es un fracaso deportivo. Todos sabemos lo que significa no conseguir nada con este club”, comentó el estratega en la conferencia de prensa que da por terminada la participación del equipo capitalino en este Apertura 2022.

¿Debe seguir Ortiz al frente?

Pese a su etiqueta de súper favorito en la Liguilla, el equipo azulcrema en ningún momento de la eliminatoria pudo ponerse adelante del Toluca, sin embargo, dio muchas alegrías a sus aficionados con tantos goles y triunfos, como ese global de 11-2 ante Puebla.

Por si hacía falta decirlo, el entrenador tiene toda la intención de dirigir al equipo para el Clausura 2023, sin embargo sabe que la directiva hará una evaluación y que al final, el torneo terminó en fracaso.

“Tengo contrato un año. La directiva tendrá que analizar o no, es un problema de ellos. Si llegar a suceder algo, me lo comunicarán. Yo quiero seguir, estoy en el proyecto que habíamos hablado atrás. Vamos a tener el dolor de no haber conseguido el objetivo”, agregó el estratega tras el 1-1 en la vuelta.

Todo lo que hicieron las Águilas durante el campeonato ahora parece insuficiente e inservible, pues, como dijo el mismo Ortiz hace unos días, “en este club solo está permitido festejar títulos”.