¿Pedrada de Guillermo Martínez? "No intentes manchar la imagen de alguien"

Redacción FOX Deportes

Si todos están de acuerdo en que Guillermo Martínez deseaba salir de Pumas para aceptar una mejor oferta de Tigres, ¿cuál es la imagen que intenta manchar el técnico Esteban Solari?

Tras las declaraciones del entrenador sobre la salida del ‘Memote’, quien ciertamente ya tenía un rol de suplente en el club, el nuevo atacante de Tigres envío un mensaje que podría interpretarse como una respuesta hacia el estratega, quien reveló que la institución capitalina buscó renovarlo.

¿Qué dijo Solari respecto a la salida del delantero de 31 años?

“La dirigencia le presentó una oferta de renovación que él no aceptó, después él trajo una oferta de otro equipo que es Tigres”, copartió el técnico Argentino en conferencia de prensa, un día después de que se hiciera oficial el traspaso. “Nosotros no queríamos que saliera, el club sabe el valor de él como jugador, como persona y como profesional, siempre fue un profesional”.

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"Queremos gente que esté en Pumas, gente que quiera estar con nosotros, porque este es un club muy grande y el que venga acá quiera estar a muerte con nosotros”, agregó el ‘Tano’.

La respuesta de Guillermo Martínez en su segundo día como tigre:

“No intentes manchar la imagen de las personas para tener aprobación, existen otras maneras y ese es el trabajo”.

Lo cierto es que Solari tenía otros delanteros predilectos en este inicio de torneo y para muestra, los 51 minutos que percibió el guanajuatense en este Apertura 2026. Al final, todos deberían salir ganando con este movimiento, pues Universidad pudo sacar dinero de un suplente que terminaba su contrato en diciembre, el jugador firmó el mejor acuerdo de su carrera y Tigres consiguió el refuerzo en ataque que tanto quería.