Paren todo, 'Chicharito' Hernández anotó gol ¡Y contra el América!

Sí, fue un partido amistoso y el gol nunca lo veremos en las estadísticas oficiales, pero el ‘Chicharito’ Hernández volvió a marcar con Chivas y eso (para bien o para mal) es toda una noticia.

El todavía goleador histórico de la Selección Mexicana le anotó al América en Estados Unidos prácticamente iniciando el encuentro y besó el escudo en la camiseta rojiblanca.

Javier Hernández, que en medio de su sequía de goles ha sufrido un par de lesiones, además de un castigo interno por parte del club (por sus publicaciones acerca del género femenino en redes sociales) que lo marginó por algunos partidos, volvió a anotar con el equipo rojiblanco, algo que no se sabía si pasaría debido a su constante suplencia y a la fecha de caducidad de su contrato.

🇦🇹 ¡YA LO GANA EL GUADALAJARA! 😍



¡ASISTENCIA DE TEUN WILKE PARA @CH14_! ¡VAMOOOOOS! 🔥

Apenas a los tres minutos de este partido, Javier hizo gala de su experiencia como delantero, se retrasó en el área ante el rebote que cedió al arquero y de esta manera, se quedó solo esperando el centro de Teun Wilke, quien mandó el esférico justo al corazón del área para que Javier rematara de primera.

Sí, fue un partido amistoso, pero Hernández marcó su primer gol contra el Club América.

Este partido celebrado en el State Farm Stadium de Arizona terminó empatado 1-1 por el gol de Víctor Dávila al 61', por lo que sí, lo más importante fue el gol de ‘Chicharito’, quien igual se quedará con dos goles oficiales desde que llegó al Guadalajara a principios de 2024, el último de ellos en febrero.