Nueva baja del 'Chicharito' Hernández; esta vez por lesión

Enrique Gómez

Se sabe que ‘Chicharito’ Hernández no aporta mucho al equipo en la cancha, pero ahora ni siquiera podrá animar a sus compañeros desde la banca, pues nuevamente no estará disponible para jugar.

Y esta vez no es por un castigo sino por una lesión. La cosa es que, por séptima ocasión en lo que va de este Apertura 2025, el histórico delantero no tendrá participación con el 'Rebaño'. Lamentablemente, el equipo ya se acostumbró a esta situación y no cambiará para nada el plan para el duelo ante Necaxa, conde el conjunto tapatío querrá acercarse, al menos, a la media tabla.

Ya contando este duelo contra los 'Rayos', así las ausencias de Javier Hernández en la temporada:

· 2 partidos banqueado

· 4 partidos castigado

· 1 partido lesionado (y contando)

Si a este conteo sumamos los tres partidos de la Leagues Cup, mismos en los que Javier no tuvo actividad, estaríamos llegando a 10 encuentros fuera de servicio, sin embargo, no está claro en que categoría van esas bajas, pues mientras algunos dicen que su marginación de la convocatoria se debió a una lesión, hay quienes creen que con esos encuentros inició el castigo del futbolista tras su video sexista en redes sociales.

Sin embargo, oficialmente, este duelo ante Necaxa es el primero de la campaña que Javier se pierde 100% por lesión, luego del golpe que sufrió en la derrota 3-0 ante Toluca, donde vio 45 minutos.

Hasta el momento, Javier tiene tres encuentros disputados en la campaña (todos como suplente), para 86 minutos. Por demás está decir que no suma goles ni asistencias, ni siquiera tarjetas hasta ahora.

Hernández, futbolista de 37 años que regresó a la Liga MX en enero de 2024, solo tiene dos goles desde que volvió al Guadalajara, mientras que en cuanto a las lesiones (reportadas y omitidas), la cuenta ya se perdió.