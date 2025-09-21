'Chicharito' desperdició una de sus últimas oportunidades para brillar

Héctor Cantú

Javier Hernández ha tenido una oportunidad de oro con Chivas que ha desperdiciado y en vez de aprovecharla y salir en hombros, terminó siendo señalado como el gran villano de la goleada ante Toluca de 3-0.

‘Chicharito’, quien entró en la segunda mitad para sustituir a José Castillo tuvo tres oportunidades claras para marcar, sobre todo, un cabezazo frente al arco que terminó sumamente desviado por no haberse colocado en una mejor posición.

Al final, las estadísticas reflejan cinco disparos desviados de Javier Hernández durante el tiempo que estuvo en el terreno de juego, oportunidades que de haber aprovechado, hubiera hecho mucho más llevadero el resultado final para el equipo tapatío.

Javier solamente logró 8 pases acertados y perdió en tres ocasiones la pelota, números que reflejan que su momento ha pasado de largo y hoy no es más, una opción efectiva para que las Chivas puedan enderezar el camino.

En todo lo que va del torneo Apertura 2025, Javier Hernández no ha logrado acumular, ni siquiera, 90 minutos de actividad dentro del terreno de juego.

Ahora, las Chivas tendrán dos partidos en los que podrían sacar puntos ante Necaxa y Puebla. Dos oportunidades para que Javier logre enderezar un camino que se acerca cada vez más al retiro.definitivo.