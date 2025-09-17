Publicación: jueves 18 de septiembre de 2025

Enrique Gómez

¿Hace cuánto que 'Chicharito' Hernández no es titular en Chivas?

Al menos, Javier Hernández sumó ante Tigres otro partido estando disponible

Que ‘Chicharito’ Hernández esté disponible para jugar durante tres partidos consecutivos es algo que no se veía desde el torneo pasado, pero lo que no ha vuelto a pasar es que Javier sea titular.

De hecho, ¿cuánto tiempo lleva el canterano pródigo del ‘Rebaño’ sin iniciar un partido?

El equipo rojiblanco anunció su alineación para el partido contra Tigres, pendiente por la Jornada 1 del Apertura 2025, pero que se juega entre la octava y la novena fecha del certamen y como ya es una costumbre, el exjugador del Manchester United y el Real Madrid aparece en el banco de suplentes.

Así el presente de Javier Hernández con Chivas:

· Su último partido fue el 30 de agosto; 19 minutos ante Cruz Azul

· Por primera vez desde abril fue convocado para tres partidos seguidos

· El 5 de abril (ante Monterrey) fue su último partido como titular

· Su último gol lo hizo el 26 de febrero contra el San Luis

Es decir, contando los partidos de Liga MX, los de Leagues Cup, incluso en los que estuvo castigado o lesionado, resulta que Hernández ha hilado 12 encuentros consecutivos sin ser titular. Tal vez no debería sorprendernos por su edad (37 años), pero por ser el ‘Chicharito’, por el salario que tiene y porque el equipo rojiblanco no tiene grandes estrellas en el ataque, claro que resulta escandaloso.

¿Verá minutos al menos? En el pasado clásico contra el América, se quedó todo el tiempo en la banca y su equipo rompió su racha de siete partidos consecutivos sin ganar contando ambas competencias.

Los primeros minutos del 'Chicharito' Hernández después del video funado

Javier Hernández vio sus primeros minutos de la temporada.
'Chicharito' entró a los 71 minutos y vio actividad por primera vez desde el 15 de abril.
Pese a los intentos del delantero, no llegó su primer gol desde febrero.
Chivas perdió 2-1 en casa contra Cruz Azul.
Hernández fue castigado internamente con 4 partidos de suspensión por el video en sus redes sociales acerca del rol de las mujeres.
'Chicharito' solo tiene 2 goles desde que regresó a la Liga MX en enero de 2024 y las cosas no cambiaron en esta Jornada 7 ante La Máquina.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS