¿Hace cuánto que 'Chicharito' Hernández no es titular en Chivas?
Al menos, Javier Hernández sumó ante Tigres otro partido estando disponible
Que ‘Chicharito’ Hernández esté disponible para jugar durante tres partidos consecutivos es algo que no se veía desde el torneo pasado, pero lo que no ha vuelto a pasar es que Javier sea titular.
De hecho, ¿cuánto tiempo lleva el canterano pródigo del ‘Rebaño’ sin iniciar un partido?
El equipo rojiblanco anunció su alineación para el partido contra Tigres, pendiente por la Jornada 1 del Apertura 2025, pero que se juega entre la octava y la novena fecha del certamen y como ya es una costumbre, el exjugador del Manchester United y el Real Madrid aparece en el banco de suplentes.
Así el presente de Javier Hernández con Chivas:
· Su último partido fue el 30 de agosto; 19 minutos ante Cruz Azul
· Por primera vez desde abril fue convocado para tres partidos seguidos
· El 5 de abril (ante Monterrey) fue su último partido como titular
· Su último gol lo hizo el 26 de febrero contra el San Luis
Es decir, contando los partidos de Liga MX, los de Leagues Cup, incluso en los que estuvo castigado o lesionado, resulta que Hernández ha hilado 12 encuentros consecutivos sin ser titular. Tal vez no debería sorprendernos por su edad (37 años), pero por ser el ‘Chicharito’, por el salario que tiene y porque el equipo rojiblanco no tiene grandes estrellas en el ataque, claro que resulta escandaloso.
¿Verá minutos al menos? En el pasado clásico contra el América, se quedó todo el tiempo en la banca y su equipo rompió su racha de siete partidos consecutivos sin ganar contando ambas competencias.
