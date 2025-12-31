Para bien y para mal, el 2025 fue un año inolvidable para Chivas

Enrique Gómez

Un campeón de goleo, un Apertura 2025 que ilusionó a todos, un futuro prometedor y una despedida más que necesaria, así podríamos resumir lo que fue el año que termina para Chivas.

El equipo rojiblanco nuevamente se fue sin títulos y aunque sigue siendo el segundo club con más campeonatos del futbol mexicano (12), es imposible ignorar que el Toluca empató su historial con el bicampeonato que consiguió en los dos torneos del 2025.

Por lo menos, el ‘Rebaño’ pudo vencer a sus dos archirrivales en algún punto del año.

En resumen y en 67 segundos, así fue el 2025 para el equipo rojiblanco: