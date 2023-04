"No volverá a pasar": Fernando Ortiz tras la escena con Nicolás Larcamón

Dos partidos de suspensión y el compromiso de Fernando Ortiz de que no volverá a envolverse en una escena como la que protagonizó junto a Nicolás Larcamón en el duelo entre América y León.

Ya con la cabeza más fría y sabiendo la sanción que le colgó la Comisión Disciplinaria, el estratega de las Águilas aseguró que la pelea con el entrenador de 'La Fiera' no es algo que lo haga sentir orgulloso.

“Me expulsaron y sabía que iba a haber una infracción para mí, pero a l vez estoy tranquilo sabiendo que actúe de la mejor manera que me salió. Es algo que no tiene que ocurrir, no es la imagen que quiero como entrenador. No va a volver a ocurrir de mi parte; tendré que controlar las emociones y quedará dentro del campo”, comentó Ortiz en un encuentro con periodistas en el club de Coapa.

El estratega argentino se ausentará para los partidos por la Jornada 14 y 15 contra Rayados y Cruz Azul, dos equipos que pasan por un gran momento y donde el club azulcrema vivirá una durísima prueba para defender su lugar como uno de los primeros cuatro lugares del Clausura 2023 de la Liga MX.

“Cuando un entrenador está fuera por expulsión duele en cualquier equipo, pero estoy tranquilo con el cuerpo técnico que tengo y lo saldrá de la misma manera como si yo estuviera en el campo de juego. Debo aprender de lo que me sucedió, que no vuelva a pasar y continuar”, agregó el técnico de 45 años.

Del duelo entre América y León el único beneficiado resultó el Toluca, pues con el 2-2 en el Estadio Azteca y el triunfo 3-2 en el Nemesio Diez, el ‘Diablo’ alcanzó el segundo lugar y desbancó a los rijosos.