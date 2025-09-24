Nicolás Larcamón defiende a Kevin Mier y pide apoyo a la afición de Cruz Azul

Redacción FOX Deportes

Aunque le metieron un gol desde atrás de media cancha, el técnico del Cruz Azul, Nicolás Larcamón, le quitó responsabilidad al portero colombiano Kevin Mier y calificó la jugada del Querétaro como "un accidente", pese a que estuvo a punto de costarle el invicto al equipo 'celeste'.

"Fue un accidente, más que un error. Es un gol espectacular con cierta responsabilidad del guardameta, pero por encima veo la ejecución del rival. Invito a nuestra afición a respaldar a Kevin porque ha sido fundamental en los tiempos recientes", dijo el técnico argentino tras el 2-2 en casa.

En el partido por la Jornada 10 del Apertura 2025, el líder de la competencia tomó ventaja gracias al argentino José Paradela (14'), pero el visitante dio la vuelta con doblete del uruguayo Santiago Homenchenko en le primer tiempo. Por suerte para La Máquina, Gabriel Fernández igualó a los 83 minutos.

Cruz Azul sigue invicto a pesar de Kevin Mier La Máquina, por increíble que parezca, no pudo con Gallos Blancos

Como sucedió en el partido contra el Atlas, donde el equipo 'celeste' empató milagrosamente, el portero Mier tuvo una irresponsabilidad clara. Esta vez, se encontraba tan adelantado que quedó corto en su intento de regresar para atajar el disparo que Homenchenko mandó desde su propia cancha.

"Para mí, hay demasiadas opiniones en los medios con críticas muy incisivas contra Kevin, él está consciente de que ha cometido algunos errores en instancias importantes, pero creo que hoy no fue solo responsabilidad de Kevin, sino acierto del tirador", insistió el entrenador.

Después de 10 fechas de la Liga MX, Cruz Azul se mantiene como líder de la competencia con 24 puntos, sin embargo, ante uno de los peores equipos del torneo cortó su racha de siete victorias consectivas y ha dejado el liderato expuesto, pues Toluca y Rayados están solo a dos puntos.