Cruz Azul sigue invicto a pesar de Kevin Mier

Héctor Cantú

Cruz Azul ha sumado su cuarto empate del torneo Apertura 2025 luego de igualar 2-2 con Gallos Blancos en un partido que, por las circunstancias, deja un buen sabor de boca en La Máquina.

Sorpresivamente, el equipo cementero tuvo que venir de atrás y remar contracorriente ante uno de los coleros del certamen.

😱 ¡Se durmió la defensa! Homenchenko aprovecha y pone el 1-1 para Gallos ante Cruz Azul ⚽ #LigaMX pic.twitter.com/5K6QSbOuoh — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 25, 2025

Por su parte, el cuadro queretano sumó un punto valiosísimo gracias a una actuación descomunal del uruguayo Santiago Homenchenko, quien marcó los dos goles de su equipo en el Estadio Olímpico Universitario.

José Paradela fue el encargado de abrir el marcador con una soberbia anotación que contó, previamente, con una gran jugada de asociación y que terminó por finiquitar el exjugador del Necaxa.

Pero a Cruz Azul se le vino la noche muy pronto, por un exceso de confianza que se tradujo en espacios abiertos y falta te atenciones que costaron caro.

🔥 ¡DOBLETE de Homenchenko! Golazo de Gallos para darle la ventaja frente a Cruz Azul 🐓⚽ #LigaMX pic.twitter.com/PgCNgWQ5Qr — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 25, 2025

Así fue que se gestó el gol del empate de Gallos. Homenchenko apareció por el costado derecho luego de un tiro de esquina y terminó empujando el balón al fondo de las redes.

Luego, llegó el momento abominable de la noche. Un error de Kevin Mier que aprovechó el propio Homenchenko para sorprender con un golazo de larga distancia y poner a Querétaro arriba en el tanteador.

Pero la historia épica de Querétaro quedó trastocada al minuto 62 con la expulsión de Johan Julio. A partiro de ese momento, Cruz Azul tomó un nuevo respiro y atacó con todo su arsenal al cuadro emplumado.

⚽💥 ¡EMPATE! ‘Toro’ Fernández iguala el marcador para Cruz Azul frente a Querétaro 💙 #LigaMX pic.twitter.com/iHl9lwIRSH — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 25, 2025

Así, a 7 minutos del final del tiempo regular y a pesar de la expulsión infantil de Luka Romero al 75, llegó el empate en la autoría del ‘Toro’ Fernández para borrarle la sonrisa al equipo visitante que al final, por el tiempo perdido, contó con 14 minutos de tiempo agregado del cual no supo sacar provecho.

Cruz Azul se mantiene en calidad de invicto y como líder indiscutible en la Liga MX con 24 unidades, mientras que Querétaro escaló hasta la posición 15.