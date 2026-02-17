Nicolás Ibáñez y la sensación de estar en un equipo "grande"

Enrique Gómez

Ya anotó en la Copa de Campeones de CONCACAF y en la Liga MX, pero como Nicolás Ibáñez no había sido presentado formalmente, llegó el monento de hacerlo ahora, después de dos buenos estrenos en el campo.

El delantero argentino, quien marcó contra Vancouver FC y en la sonora victoria contra su exequipo Tigres en la Liga MX, valoró la “grandeza” del equipo ‘celeste’ y aunque previamente ya había tenido contactos con el club (mientras estuvo con San Luis de 2019 a 2021), está convencido de que llega en el mejor momento a la institución.

“Desde que estaba en San Luis, siempre como que tuvo ese sondeo y nunca se llegaba a dar y estoy convencido y creo que fue el momento justo, en un gran momento para mí también, así que tenía que estoy muy contento y feliz de poder estar en este gran club que es de los más grandes de México”, comentó el delantero de 31 años, quien ya suma 89 goles en su paso por la Liga MX.

Tras su paso por Tigres, donde vivió grandes momentos pese a que en muy pocas ocasiones tuvo un rol como verdadero titular, el jugador aseguró que buscará ganar títulos con La Máquina, por lo que espera llegar muy lejos en la CONCACAF (donde su equipo es campeón defensor) y también en el Clausura 2026, donde el equipo que dirige su tocayo y compatriota Nicolás Larcamón es sublíder de la clasificación.

“No sé si es una revancha. Vengo a tratar de escribir mi historia seguir dejando mi nombre acá en el futbol mexicano y escribirlo con esta institución que es lo principal. Vamos a tratar de pelear por todos los torneos y así poder seguir levantando títulos y haciendo más grande a esta institución”, aseguró.

Cruz Azul es el cuarto equipo con más campeonatos de la Liga MX (nueve) y el máximo ganador en la ‘Concachampions’ (siete), ¿podrá ampliar su palmarés en este primer semestre del 2026?