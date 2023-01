Nicolás Ibáñez siendo 'discreto': "A quién no le gustaría ser de Tigres"

Quizá Nicolás Ibáñez piensa que fue discreto, pero después de escuchar sus palabras está más que claro que el delantero ya está pensando en Tigres y que su traspaso es poco menos que inminente.

En un encuentro con periodistas, el delantero de Pachuca admitió que le causa mucha ilusión la posibilidad de jugar con el equipo felino para este mismo Clausura 2023 que está en su segunda fecha.

¿Festejará si le anota gol este fin de semana al que seguramente será su nuevo equipo?

“Mi agente se está encargando él del tema, estoy tranquilo, vamos a ver cómo se da todo. A quién no le gustaría jugar en uno de los equipos grandes de México, sería algo lindo, pero está el agente viendo el tema, así que nada, estoy tranquilo”, comentó el campeón de goleó el Apertura 2022.

“A quien no le gustaría jugar con un equipo grande de México, sería algo lindo. Ya lo está viendo mi agente”, dice Ibáñez por el interés de Tigres



Y hablando de campeones de goleo, al atacante le emociona hacer dupla con Andre-Pierre Gignac, tres veces galardonado como capo de goles en la Liga MX y sobre todo, sentir el apoyo de la afición felina.

“Es el mejor jugador de la Liga y a quién no le gustaría jugar con él. Todavía estoy en Pachuca, así no puedo decir más. El Volcán es un estadio increíble, la afición una de las mejores... no puedo decir nada más que eso porque no está nada cerrado”, agregó el atacante argentino de 28 años.

Nada discreto lo de Ibáñez, quien este domingo visitará el Estadio Universitario con la camiseta de Pachuca, en lo que bien podría ser su último partido como adversario de la hinchada felina.