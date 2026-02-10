Nico Ibañez ya es, oficialmente, de Cruz Azul

Héctor Cantú

Era cuestión de horas para que Cruz Azul hiciera oficial la llegada de su nuevo refuerzo, el delantero Nicolás Ibañez, quien llega proveniente de Tigres.

Antes de que cerrara el mercado de fichajes en el futbol mexicano, el equipo de la capital mexicana inscribió al delantero naturalizado mexicano, con la ilusión de que pueda aportar goles al equipo cementero.

Incluso, antes de que terminara el lunes, Ibañez ya aparecía en los registros de la Liga MX bajo los colores de Cruz Azul.

El movimiento se da a dos días de que Cruz Azul se juegue su clasificación en la Concacaf Champions Cup cuando se mida en el partido de vuelta ante Vancouver FC.

De esta manera, Nico Ibañez se confirma como el tercer refuerzo de La Máquina para el presente Clausura 2026, además de Agustín Palavecino y Christian Ebere.

Ibañez, defenderá la cuarta camiseta de la Liga MX en su carrera luego de haber portado las casacas de San Luis, Pachuca y Tigres, equipo con el que marcó 31 tantos en 141 partidos disputados.