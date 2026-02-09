Jugada perfecta: Nicolás Ibañez está por llegar a Cruz Azul

Redacción FOX Deportes

Cruz Azul y Nicolás Ibáñez quedaron en el centro de la conversación este lunes, luego de que trascendiera que Tigres habría aceptado la propuesta enviada por La Máquina.



De acuerdo a lo publicado por el periodista especialista en fichajes, César Luis Merlo, el delantero argentino naturalizado mexicano, aparece ya muy cerca de vestir de celeste, en una operación que avanzó en las últimas horas del mercado. Aún sin anuncio oficial, el acuerdo quedó encaminado entre las partes. En La Noria confían en cerrar el movimiento a tiempo.

Ibáñez, actualmente con Tigres, se convirtió en el objetivo ofensivo de Cruz Azul ante la necesidad de reforzar el ataque. La directiva cementera aceleró gestiones y presentó una oferta formal que habría satisfecho a la dirigencia felina. El jugador ve con buenos ojos el cambio de aires. El desenlace depende de detalles administrativos y de registro.

De concretarse, Cruz Azul sumaría a un atacante con experiencia comprobada en la Liga MX. Ibáñez cuenta con pasado reciente como campeón y presencia constante en liguilla. Su perfil encaja con lo que busca el cuerpo técnico para la segunda parte del torneo. La operación no incluyó intercambio de jugadores.

¿UN NUEVO GOLEADOR? 😎💥 Con la inminente llegada de Rodrigo 'Búfalo' Aguirre, ¿qué pasará con Nico Ibáñez?



El delantero argentino no ha tenido el protagonismo esperado. #FOXLigaMX #TigresSantos pic.twitter.com/yYPuCbAO6D — FOX Deportes (@FOXDeportes) February 7, 2026

Por ahora, Nicolás Ibáñez es prácticamente jugador de Cruz Azul, aunque el fichaje aún espera confirmación oficial. En el entorno del club existe optimismo para que el anuncio llegue pronto. Hasta que eso ocurra, el delantero sigue ligado contractualmente a Tigres. El cierre del mercado marcará el punto final de la historia.