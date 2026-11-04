Ni cuando fue campeón o bicampeón el Atlas llegó a 30 puntos

Enrique Gómez

Ni siquiera cuando fue campeón o bicampeón alcanzó la barrera de los 30 puntos y ahora, en su versión más inestable y volátil, el Atlas se encuentra a una victoria de las tres decenas.

De hecho, los Rojinegros hasta podrían terminar como primer lugar del Apertura 2026, pues su calendario no parece tan exigente como el de los líderes América, Cruz Azul y Chivas.

Para alcanzar la cima, el equipo de Hernán Crespo no depende de sí mismo y en realidad, los tres equipos que tiene por encima en la tabla tienen una mucho mejor diferencia de goles, pero lo que sí es un objetivo claro y realista es llegar a 30 puntos por primera vez en 13 años, pues para eso le alcanzaría con ganar alguno de sus últimos dos partidos, ante Pachuca o el sotanero Juárez.

· Última vez que el Atlas sumó 30 puntos o más → Clausura 2013 (32)

· Puntos que tenía en el campeonato del Apertura 2021 → 29

· Puntos que tenía en el bicampeonato del Clausura 2022 → 27

· Máximo puntaje en la historia del equipo → 38 en el Invierno 1999

· Máximo puntaje que podría conseguir en este Apertura 2026 → 33

· Torneos cortos en los que terminó como líder → 1 (Invierno 1999)

O sea, los Rojinegros aún podrían culminar como líderes por segunda vez en su historia (aunque será difícil al tener dos puntos menos que el ‘Ame’ y 15 goles menos en la sumatoria) y superar su mejor puntaje en el Siglo XXI, pero no así la suma histórica que alcanzó con Ricardo La Volpe en 1999.

Este Atlas no tiene el futbol total de La Volpe ni el orden de Diego Cocca, de hecho, parece demasiado frágil en defensa y por momentos se disocia en la cancha, pero así está muy cerca de cerrar su mejor torneo regular en 13 años, cuando jugaba bajo las órdenes del 'Jefe' Tomás Boy.