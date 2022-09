Ni Andrés Lillini sabe si seguirá en Pumas: "Veremos qué pasa conmigo"

Un subcampeonato de la Liga MX, otro de CONCACAF y una semifinal del futbol mexicano… eso es lo mejor que ha hecho de Andrés Lillini en Pumas; honestamente, mucho más de lo esperado.

Aun así, después del tremendo fracaso que significó este Apertura 2022, más llamativo por la presencia de Dani Alves en el club, el entrenador desconoce si se quedará para el siguiente campeonato.

“No lo sé, no me he sentado con la directiva, la verdad. Los jugadores se van de vacaciones porque la directiva así lo decidió y bueno, veré qué pasa conmigo”, comentó el entrenador, quien tiene contrato con el club capitalino hasta diciembre de 2023, pero cuya continuidad deberá analizarse después de lo que fue este campeonato, donde, pese a la buena inversión, Universidad es antepenúltimo.

Y hablando de inversiones y refuerzos, el fracaso de Pumas se hace más escandaloso por tener a Dani Alves en el equipo. El multicampeón con Barcelona paralizó a la Liga MX con su llegada al club auriazul, pero lo cierto es que solo pudo celebrar una victoria en sus 12 partidos, toda vez que no estará disponible para jugar el último partido de la temporada, debido a una lesión en el entrenamiento final.

“Ayer, en el entrenamiento, última jugada, chocó con Diogo. Me puse de acuerdo con él y es la última fecha; entonces, para no arriesgar que se lesione realmente, no lo traje. Fue más por precaución que otra cosa”, comunicó el estratega a los micrófonos de FOX Sports México en Ciudad Juárez.

¿Merece Lillini renovar con Universidad? Lo cierto es que ha hecho mucho con poco, pero también este es su segundo torneo eliminado de toda posibilidad y en otros dos, clasificó de ‘panzazo’.

El actual estratega de Pumas está en la mira del Atlas, que busca un sustito para Diego Cocca, quien se despide este fin de semana ante Necaxa.