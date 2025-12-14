Nemesio Diez, un estadio 'inconquistable' para Tigres

Héctor Cantú

La gran final del torneo Apertura 2025 se decidirá en el Estadio Nemesio Diez, casa de los Diablos Rojos del Toluca, uno de los estadios más indigestos para los Tigres.

El equipo felino llega a este importante partido con una ligera ventaja en el marcador de un gol. Sin embargo, la anotación lograda en el duelo de ida no es ninguna garantía, mucho menos cuando los 90 minutos decisivos se jugarán en el Estado de México.

A Tigres le suele ir mal en el estadio Nemesio Diez, pues de los últimos 10 partidos disputados, solo ha logrado salir con la mano en alto en dos ocasiones, la más reciente justo en este torneo cuando se impuso 4-3 en uno de los duelos más importantes de la temporada.

Para encontrar la otra victoria de Tigres en el Estado de México hay que remontarse al 2019, cuando en la jornada 4 del torneo Clausura, cuando logró llevarse los tres puntos tras ganar 1-0 con gol de Luis Quiñones.

Desde entonces, Toluca logró una seguidilla de 7 victorias consecutivas en casa. Las cuatro primeras con marcadores holgados donde al menos marcó tres goles.

El Nemesio Diez recibirá por primera vez un partido final entre Toluca y Tigres, pero no será el primero en eliminación directa. Previamente recibió tres duelos de cuartos de final donde Tigres se llevó solo una victoria. Posteriormente llegaron partidos de semifinales donde Toluca se impuso en dos ocasiones, empató en una y perdió un solo juego.

El Infierno es un auténtico dolor de cabeza para Tigres que intentará llevar la historia a su favor y conquistar un nuevo título con el que empate el número de coronas de Cruz Azul.