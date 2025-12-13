Los intentos fallidos del Toluca para ser bicampeón de la Liga MX

Enrique Gómez

A pesar de sus 11 títulos conquistados, seis de ellos ganados entre 1998 y 2008, Toluca nunca ha hilvanado un bicampeonato en torneos, es más solo una vez antes estuvo cerca de hacerlo.

El equipo ‘escarlata’, campeón del Clausura 2025 y finalista para este Apertura, sueña con ganar dos títulos semestrales consecutivos, algo que nunca ha conseguido a pesar de ser el tercer equipo con más trofeos de la Liga MX y a la era dorada que vivió a finales de la década de los 90s y en los 2000.

Apenas por segunda vez, el Toluca está a las puertas del bicampeonato en tornes cortos y aunque falta el partido de vuelta, el conjunto mexiquense se encuentra en clara desventaja en la misión.

Así los intentos del ‘Diablo’ para coronarse dos veces seguidas en la Liga MX.

Invierno 2000

· Perdió la final ante Morelia, tras quedar campeón contra Santos

· Cayó 3-1 en el partido de ida y terminó sucumbiendo en penales

· Toluca fue sublíder en ese certamen

Apertura 2025

· Va perdiendo contra Tigres, tras ganarle la pasada final al América

· Cayó 1-0 en la final de ida, pero cierra en casa

· Toluca fue líder en la fase regular del certamen

Eso sí, cabe aclara que el equipo ‘rojo’ sí cuenta con un bicampeonato, pero lo ganó en la época de los torneos largos y antes de que existiera la Liguilla. En las temporadas 1966/67 y 1967/68 se proclamó campeón consecutivamente tras vencer al América y a Pumas, clubes considerados ‘grandes’.

Hablando de ‘grandeza’, quizá el bicampeonato en torneos cortos es lo último que le falta al Toluca para convencer a todos acerca su calibre en México; después de todo, es el quinto club con más aficionados en el país y de coronarse, empataría a Chivas como segundo del palmarés de la Liga MX.