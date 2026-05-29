Murió el polémico Guillermo Álvarez Cuevas, ex presidente de Cruz Azul

Redacción FOX Deportes

La muerte de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, mejor conocido como "Billy" Álvarez, fue confirmada este sábado. El ex presidente de Cruz Azul y ex director general de la Cooperativa la Cruz Azul falleció a los 80 años de edad en un hospital de Toluca tras presentar complicaciones respiratorias, de acuerdo con los primeros reportes difundidos este día.

Álvarez encabezó a Cruz Azul durante más de tres décadas, desde 1988 hasta 2020. Durante su gestión, el club conquistó el título de Invierno 1997, además de diversos campeonatos nacionales e internacionales que mantuvieron a la institución entre las más relevantes del futbol mexicano.

🚨 #ÚltimaHora | Fallece el empresario Guillermo "Billy" Álvarez, exdirector de la Cooperativa @CruzAzulSCL.



Su carrera en el entorno empresarial y deportivo concluyó en 2020 tras investigaciones de la @FGRMexico por lavado de dinero y delincuencia organizada. En 2025 fue… pic.twitter.com/1gb2uAOGEZ — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) May 30, 2026

Además de su papel en el equipo cementero, también dirigió la Cooperativa La Cruz Azul, una de las empresas más importantes del país en la industria del cemento. Su nombre estuvo ligado durante años al desarrollo deportivo y empresarial de la organización, convirtiéndose en una figura ampliamente conocida dentro y fuera del futbol mexicano.

Tras dejar sus cargos en 2020, Álvarez enfrentó diversos procesos judiciales y permanecía bajo custodia federal desde 2025. La noticia de su fallecimiento generó reacciones en distintos sectores relacionados con Cruz Azul y con la cooperativa, cerrando así una etapa de más de tres décadas vinculada a la historia de la institución celeste.