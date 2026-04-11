Mucha confianza de Chivas en el 'Volcán'... para bien y para mal

Enrique Gómez

Un exceso de confianza le costó el gol a Chivas. En el futuro, Luis Romo no volverá a tener tanta tranquilidad cuando esté en zona baja y con Ángel Correa tan cerca de él.

Gol de Juan Brunetta y gran pantalla (quizá involuntaria) de Rodrigo Aguirre, pero el mérito por la anotación que puso adelante a Tigres fue de Ángel Correa, quien salió a presionar en lo que parecía una jugada de seguridad, interceptó el pase del portero Raúl Rangel a Luis Romo y cerca de línea de fondo, envió una diagonal que encontró solo a Juan Brunetta frente al arco, tras la finta de Aguirre.

A los 16 minutos, gracias al hambre y la mentalidad del campeón del mundo en Catar 2022, Tigres se fue adelante, pero unos minutos más tarde, tras un error en la salida, esta vez del equipo local, las Chivas empataron con un balón que Daniel Aguirre tomó de aire y que picó para dejar sin opción al arquero Nahuel Guzmán. El líder del torneo pegó y regresó al partido.

Al 25’, el marcador ya estaba empatado, pues ambos clubes hicieron pagar los errores del rival y antes del medio tiempo, Tigres ya estaba adelante nuevamente con un sólido frentazo del 'Búfalo' Aguirre.

Las Chivas suelen sufrir en el ‘Volcán’ y lo hicieron muy temprano, pero también es verdad que este es el mejor Guadalajara en mucho tiempo y con mucha confianza (para bien y para mal) salió a defender su liderato.