Momento perfecto para que Chivas dé el gran golpe en el Apertura 2026

Enrique Gómez

Gracias al racimo de partidos pospuestos, Chivas está a un solo triunfo de subir al pódium de la Liga MX.

Es verdad que juega como visitante, pero tampoco debería ser mucho pedir para el equipo de Gabriel Milito (que semana a semana recibe elogios por su buen juego) vencer al Atlético de San Luis, club que solo tiene una victoria en el Apertura 2026 y que posee una de las cinco plantillas peor valuadas del futbol mexicano de acuerdo con Transfermarkt, central especializada que posiciona al club rojiblanco como el segundo plantel más valioso del circuito, solo por debajo del América, actual líder del torneo.

Con 11 unidades y cursando una Jornada 7 donde los escoltas Tijuana y Toluca (13 puntos) pospusieron sus respectivos partidos, el Guadalajara solo necesita ganar y que Atlas (12) no venza al Atlante para catapultarse al segundo lugar de la tabla y ahora sí darles la razón a todos los que ensalzan el formato futbolístico de este equipo, mismo que no pierde desde su caída en la Jornada 1 ante los ‘Diablos Rojos’.

?? ¡Esta es la alineación del equipo más querido y popular de México para el partido de esta tarde! ??



¡DALEEEE, REBAÑOOOO! ? #MásAcciónMásDiversión en @calientesports ??? https://t.co/so7lhZec4A pic.twitter.com/yvETgt7qP6 — CHIVAS (@Chivas) September 5, 2026

Pese a las grandes diferencias históricas y actuales, el equipo rojiblanco deberá encontrar una dura resistencia en el equipo potosino que dirige Diego Mejía, que la pasada jornada tuvo un retumbante despertar al vencer como visitante al Monterrey de Matías Almeyda, finalista en la actual Leagues Cup.

En esta Liga MX no hay equipos confiables y eso lo saben muy bien el ‘Atleti’ mexicano y el propio ‘Rebaño’, por lo que ambos buscarán una victoria que los lleve a posicionarse mejor en este Apertura 2026, el cual está a punto de llegar a medio camino. Es decir, en solo un par de semanas, se caerá el velo de ‘inicio de torneo’ y las cosas ganarán un carácter más definitivo. Veremos dónde se ubica cada equipo.

Las Chivas lideraron el certamen pasado casi de principio a fin hasta que los compromisos con la Selección Mexicana causaron mella innegable y aunque el equipo inició este torneo con serios problemas de contundencia, se ha estabilizado y debe aprovechar esta séptima fecha para dar un gran golpe.