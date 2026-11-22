Redacción FOX Deportes

Mientras Pumas quedó eliminado y tiene un lugar seguro entre los últimos ocho lugares de la tabla, su exentrenador Efraín Juárez está en la cima de la clasificación de la liga de Hungría.

Universidad, que terminó en primer lugar del pasado Clausura 2026 y que llegó a la final de la mano de Juárez, se quedó muy lejos de ese nivel en este certamen y tras caer frente al Monterrey en la última fecha de este certamen se quedó con 21 puntos, 15 menos que el semestre anterior.

Monterrey, último clasificado a la Liguilla frente a unos acabados Pumas Ni porque ya jugaba sin presión, Universidad pudo tener una despedida digna ante su gente

En tanto, al técnico le ha venido muy bien la ‘separación’, pues tiene al ETO Gyor en primer lugar con 26 puntos, producto de siete victorias (la última de ellas como visitante ante el Ferencvaros, el club más popular del país y con mayor poder económico), cinco empates y dos derrotas.

Apenas va menos de la mitad de la temporada en Hungría, pero Juárez ha cumplido en el torneo doméstico después de haber quedado eliminado rápidamente de las competencias europeas.