Redacción FOX Deportes

FC Juárez y Atlas protagonizaron un vibrante empate a 3-3 este viernes en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en un duelo correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2026 donde los locales rescataron la igualada sobre la hora.

Los Rojinegros pegaron primero al minuto 19 con un cabezazo de Víctor Ríos a pase de Kevin Zenón, pero los Bravos reaccionaron de inmediato al 23' mediante un certero cabezazo de Óscar Estupiñán tras servicio de Guilherme Castilho, quien también asistió a Luca Martínez Dupuy al 76' para firmar la voltereta fronteriza.

Cuando parecía que el conjunto chihuahuense se quedaría con los tres puntos en casa, la visita aprovechó el balón parado al minuto 83 para empatar con un cabezazo de Juan José Purata a centro de Luís Esteves.

Ya en el tiempo de reposición, al 93’, Elías Montiel sacó un potente disparo de derecha desde fuera del área que puso el 2-3 parcial, pero Juárez no bajó los brazos en el cierre y encontró su recompensa al 90'+6' tras una mano de Purata dentro del área que José Luis Rodríguez transformó de penal al 98'.

Con este desenlace dramático en la frontera, ambos equipos cierran la fase regular con realidades completamente opuestas en la tabla general. Por un lado, FC Juárez concluye su participación en el certamen ubicado en el último lugar, aunque se despide de su afición dejando una grata exhibición de carácter competitivo y orgullo deportivo al negarse a caer en los instantes finales.

En contraparte, el Atlas se marcha de territorio juarense con un sabor agridulce tras dejar escapar una victoria que ya tenía en la bolsa en la recta final del encuentro. Pese a la desatención defensiva de los últimos suspiros que le costó dos unidades, el cuadro tapatío aseguró su clasificación directa a los Cuartos de Final al ubicarse en la quinta posición general, consolidando un sólido torneo rumbo a la Liguilla.