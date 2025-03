Mensaje contundente: "Sergio Ramos tiene que ser ejemplo en la Liga MX"

Sergio Ramos tuvo una de sus actuaciones más criticadas en el duelo donde Rayados de Monterrey se impuso por 3-1 a Pumas.

El capitán de Rayados se fue expulsado luego de dar una patada a Guillermo Martínez, un acto que le valió el cartón directo y que le llevará a perderse, al menos, los próximos dos duelos de Monterrey.

Pero, para Efraín Juárez, técnico de Pumas, Sergio Ramos debió irse a las regaderas mucho antes, pero al árbitro, que tuvo un trabajo cuestionado y polémico, un codazo no le pareció motivo suficiente para echarlo.

“El central (de Rayados) debía haber estado fuera al minuto 40 más allá de que se llame como se llame. Él tiene que ser ejemplo porque si esa jugada la hubiera hecho un mexicano, lo hubieran echado al minuto 20. Eso es lo que realmente me molesta. Hay que respetar y cuidar nuestro futbol. Estas diferencias no van, no van conmigo y solo pido respeto”, detalló Efraín Juárez en conferencia de prensa.

El técnico de Pumas lamentó que hubiera raceros diferentes para medir las acciones de juego y que Sergio Ramos se hubiera ido del campo hasta después de la patada, una acción que evidencia la permisividad del cuerpo arbitral con el internacional español.

Ahora solo falta conocer la sanción que le será aplicada a Ramos por parte de la Comisión Disciplinaria ante la patada artera que tiró a ‘Memote’ Martínez.