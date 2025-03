¡Increíble! Rayados queda eliminado como todo y Sergio Ramos

Rayados de Monterrey ha protagonizado un fracaso rotundo luego de haber quedaro eliminado en octavos de final en la Concacaf Champions Cup a manos de Vancouver Whitecaps.

El equipo de la Liga MX, aún con sus estrellas españolas, no pudieron vencer en calidad de local al representante de la MLS, por lo que ha quedado fuera de la pelea por el título, uno de los objetivos planteados a inicios de la temporada.

El cuadro canadiense no se ‘achicó’ en territorio mexicano. Por el contrario, sacó partida a favor de haber jugado en el Territorio Santos Modelo, un estadio que nunca se sintió como la casa del equipo de la Sultana del Norte.

Sergio Canales logró marcar de manera temporada. Su gol le dio, por algunos minutos, el boleto a la ronda siguiente al equipo de azul y blanco.

Pero Vancouver hizo un partido inteligente y bien estudiado. En la segunda mitad, Vancouver encontró los espacios para no solo empatar el partido, sino para darle la vuelta al encuentro y obligar a Rayados a marcar dos goles, mismos que no llegaron.

Brian White finds the net for Vancouver!



The Whitecaps now lead 3-2 on aggregate!