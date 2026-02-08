Mazatlán, un equipo de 'relleno' en la Liga MX

Héctor Cantú

El proyecto de Mazatlán FC llegó como una apuesta seria que tenía como intención única, el afianzarse dentro del futbol mexicano como una plaza de buen futbol, con un equipo de espíritu indomable que regresara el gusto por este deporte al estado de Sinaloa.

Pero con el paso del tiempo, el equipo terminó siendo un cheque al portador y hoy, en el torneo Clausura 2026, se ha convertido en el sotanero y el equipo que más desentona en toda la Liga MX.

Cinco derrotas en igual número de partidos reflejan el mal momento que vive el equipo que prácticamente ha quedado condenado a la desaparición en el máximo circuito del futbol mexicano.

Esta racha negativa se suma al cierre estrepitoso que tuvo el equipo en el Apertura 2026, cuando cerró con cinco partidos consecutivos sin victoria.

Es decir que, el Monstruo Morado del futbol mexicano ganó por última vez en octubre de 2025, cuando se enfrentó a San Luis FC.

En aquel torneo, donde solo consiguió dos victorias, el equipo limpió su imagen con los 8 empates que consiguieron en las 17 jornadas disputadas, resultados que le llevaron a promediar una efectividad paupérrima del 15 por ciento.

Y el panorama no parece mejorar para Mazatlán en el futuro inmediato, pues enfrentará en las próximas jornadas a Santos (obligado también a sumar puntos), Xolos, Pachuca, San Luis y León.

El tiempo se agota para los comandados por Robert Dante Siboldi, quien jamás imaginó que el proyecto que él encabezaría, terminaría por ser un auténtico desastre sobre la cancha.