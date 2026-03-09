Luis Malagón habría perdido la titularidad en América

Redacción FOX Deportes

El entrenador del Club América, André Jardine, habría tomado una decisión controversial luego de haber decidido quitarle la titularidad a Luis Malagón en los partidos de Liga MX.

El estratega brasileño habría sostenido una charla, tanto con Malagón como con Rodolfo Cota, para informarles, que Luis sería el portero en la Concacaf Champions Cup y Cota cuidaría del arco emplumado en los partidos de la Liga MX.

Esta decisión toma mayor relevancia por los tiempos, pues Luis Malagón está peleando ser uno de los tres guardametas de la Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo, por lo que este escenario jugaría en contra de su estabilidad como arquero principal en el esquema de Javier Aguirre.

En lo que va del torneo, Cota se ha hecho cargo del arco en tres partidos (San Luis, Necaxa y Querétaro, rescatando dos victorias en los dos últimos cotejos.

Jardine confirmó que Luis Malagón será el arquero titular ante Philadelphia Union en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

Cota, por su parte, defenderá la portería ante Mazatlán a reserva de ver cómo se acomodan estos perfiles rumbo al partido importante ante Pumas.