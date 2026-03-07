Funcionó el experimento y el América ganó con cuadro alternativo

Redacción FOX Deportes

América se metió a La Corregidora y sacó un triunfo 2-1 sobre Querétaro en la Jornada 10 del Clausura 2026. El equipo azulcrema tomó la iniciativa desde los primeros minutos y mostró mayor control del balón. A pesar de no presentar a todos sus titulares, las Águilas lograron imponer su ritmo. El resultado además significó un respiro tras una racha complicada.

André Jardine decidió utilizar un cuadro alternativo para administrar cargas físicas dentro del plantel. América enfrenta una seguidilla de partidos entre liga y compromisos internacionales, por lo que el técnico optó por dar descanso a varios titulares. La rotación permitió ver a futbolistas con menos minutos en el torneo. Aun con esos ajustes, el equipo mantuvo su propuesta ofensiva.

El marcador se abrió en la primera parte gracias a Brian Rodríguez, quien apareció para adelantar a los visitantes. Querétaro reaccionó antes del descanso y encontró el empate para mantener el partido abierto.

El duelo se volvió más disputado en el mediocampo y con mayor tensión en ambas áreas. América insistió hasta volver a encontrar espacios.

La jugada decisiva llegó en el complemento cuando Patricio Salas marcó el segundo gol azulcrema. Con esa anotación, las Águilas recuperaron la ventaja y supieron administrar el cierre del partido. El equipo capitalino controló los últimos minutos con orden defensivo. Así aseguró tres puntos importantes en su visita a Querétaro.