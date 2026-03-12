Publicación: jueves 12 de marzo de 2026

Redacción FOX Deportes

Luis Ángel Malagón fue operado con éxito

El médico encargado del procedimiento habló sobre el portero.

Luis Ángel Malagón ya pasó por el quirófano para tratarse la ruptura del tendón de Aquiles que sufrió el pasado 10 de marzo en la Copa de Campeones CONCACAF.

El América confirmó que la cirugía fue exitosa y que “el tiempo de recuperación total de nuestro arquero será entre 6 y 8 meses”.

El Dr. Luis Gómez Carlin, traumatólogo y ortopedista especialista en pie y tobillo encargado de la operación, habló con los medios al finalizar el procedimiento:

“Pudimos reparar perfectamente el tendón (…) una rehabilitación temprana, un trabajo temprano ayuda a que los tejidos cicatricen mejor, entonces la rehabilitación la vamos a empezar en dos semanas, obviamente llevando sus cuidados, sus pasos, sus tiempos”.

La dramática salida de Luis Ángel Malagón tras romperse el tobillo

Luis Ángel Malagón salió en camilla a los 42 minutos del partido de ida ante el Philadelphia Union.
El arquero se rompió el tobillo cuando se preparaba para despejar en este duelo de ida por la Copa de Campeones de CONCACAF.
Malagón, favorito (aunque levemente) para ser el portero titular con México en el Mundial del 2026, podría estar de 6 a 9 meses fuera.
El arquero del América salió en camilla y con el rostro tapado, aunque ya que el partido estaba ganado 1-0.
Así se vivió la lesión del arquero mexicano de 29 años.
Así se vivió la lesión del arquero mexicano de 29 años.
Así se vivió la lesión del arquero mexicano de 29 años.
Así se vivió la lesión del arquero mexicano de 29 años.
Así se vivió la lesión del arquero mexicano de 29 años.
Así se vivió la lesión del arquero mexicano de 29 años.

Sobre el estado anímico del portero, el médico señaló que “está triste” no solo por haberse lesionado sino porque “cae en un momento que desafortunadamente para él pues no es el más conveniente”.

Y es que la ruptura del tendón de Aquiles lo descarta por completo de participar en la Copa del Mundo.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS