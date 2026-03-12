Luis Ángel Malagón fue operado con éxito

Redacción FOX Deportes

Luis Ángel Malagón ya pasó por el quirófano para tratarse la ruptura del tendón de Aquiles que sufrió el pasado 10 de marzo en la Copa de Campeones CONCACAF.

El América confirmó que la cirugía fue exitosa y que “el tiempo de recuperación total de nuestro arquero será entre 6 y 8 meses”.

El Dr. Luis Gómez Carlin, traumatólogo y ortopedista especialista en pie y tobillo encargado de la operación, habló con los medios al finalizar el procedimiento:

“Pudimos reparar perfectamente el tendón (…) una rehabilitación temprana, un trabajo temprano ayuda a que los tejidos cicatricen mejor, entonces la rehabilitación la vamos a empezar en dos semanas, obviamente llevando sus cuidados, sus pasos, sus tiempos”.

La dramática salida de Luis Ángel Malagón tras romperse el tobillo

Sobre el estado anímico del portero, el médico señaló que “está triste” no solo por haberse lesionado sino porque “cae en un momento que desafortunadamente para él pues no es el más conveniente”.

Y es que la ruptura del tendón de Aquiles lo descarta por completo de participar en la Copa del Mundo.