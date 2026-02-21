Los reprobados de Chivas, luego de su primer descalabro

Héctor Cantú

Las Chivas han sufrido su primer descalabro del torneo Clausura 2026, luego de caer por 2-1 ante la Máquina celestes de la Cruz Azul en un duelo plagado de emociones.

Pero, para el Rebaño no fue suficiente intentar replicar lo hecho en los partidos anteriores que lo llevaron al liderato del futbol mexicano, el cual mantiene bajo su poder a pesar de la derrota.

Cruz Azul fue un duro sinodal, en especial para Armando ‘La Hormiga’ González, quien fue uno de los jugadores con peor rendimiento en el partido. El referente en la delantera se perdió dos opciones claras de gol, además de solo haber disparado en una sola ocasión al arco cementero.

Además, solo completó de manera efectiva el 56 por ciento de sus pases y perdió, en 14 ocasiones, el balón bajo su posesión.

Omar Govea es otro de los futbolistas que quedaron señalados por su bajo rendimiento. El mediocampista solo perdió en dos ocasiones la pelota, cometió cuatro faltas al equipo rival y en los duelos solo logró 4 de los 9 que sostuvo sobre la cancha.

Finalmente, el defensa Daniel Aguirre también entró en esta pequeña lista de futbolistas que mostraron un bajo nivel luego de perder 15 balones y haber hecho, solamente y acarreo con progresión de los 9 que tuvo por su costado derecho.

Las Chivas volverán a tener dos exámenes complicadísimos en sus próximos compromisos. Primero enfrentarán al Toluca, actual bicampeón del futbol mexicano, para después medir fuerzas ante el Atlas en la edición Clausura 2026 del Clásico Tapatío.