Los números de Santos en la Liga MX, son impresentables

Héctor Cantú

El Santos Laguna de la Liga MX sigue siendo uno de los equipos con el peor rendimiento del futbol mexicano y una vez más, aparece en la parte baja de la tabla general.

Los de la Comarca Lagunera solo superan a Mazatlán que ha perdido todos sus partidos y que prácticamente está viviendo sus últimos meses como equipo de la Liga MX.

Con apenas un punto obtenido, los verdiblancos apenas suman 6 victorias en sus últimos 21 partidos disputados, en los que las derrotas han sido el común denominador con 12.

Lo curioso del equipo que preside Alejandro Irrarragorri Kalb, es que todas sus victorias en los últimos dos años, han sido en casa: el equipo no saber ganar de visitante.

Su última victoria data del torneo Clausura 2024 cuando superó en el Estadio La Corregidora, a Gallos Blancos de Querétaro con la mínima diferencia.

Desde entonces han pasado 27 partidos a domicilio sin que Santos haya podido sumar de a tres puntos, una cifra que refleja la mala gestión del equipo desde que ‘Aleco’ tomó las riendas del cuadro de La Laguna.

Los Guerreros ya fueron sotaneros en el torneo Apertura 2024 y Clausura 2025, torneo donde también sufrió el mayor número de derrotas en un torneo corto con 15.

Atlas le puso un 'baile' y goleada a Santos Laguna

Por cuarta ocasión, en ese mismo ciclo, el club quedó como sotanero de un torneo corto y, por ahora, no parece que la situación del club pueda cambiar.

Han pasado más de tres años desde que Santos Laguna, que llegó a ser un referente del futbol mexicano, disputó su última liguilla en México. El equipo necesita ser rescatado antes de que los tropiezos acaben con el buen legado del club de La Laguna.