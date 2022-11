¿Los conoces? Cruz Azul anunció dos refuerzos provenientes de Tucumán

Aunque faltan dos meses para que inicie el próximo torneo, Cruz Azul ya anunció a sus dos primeros refuerzos para el Clausura 2023: Ramiro Carrera y Augusto Lotti.

Estos jugadores ya se habían presentado en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde aseguraron estar dando un gran paso en sus carreras como futbolistas profesionales.

Ramiro Carrera y Augusto Lotti; ya llegaron los refuerzos de Cruz Azul Ambos jugadores argentinos destacaron la grandeza de La Máquina y el paso en sus carreras

A través de redes sociales, La Máquina reveló los fichajes de ambos jugadores argentinos, quienes llegan procedentes de Atlético Tucumán, de su país natal.

Pero ¿quiénes son los dos jugadores que acaba de fichar el club cementero?

Ramiro Carrera

· Mediocampista argentino de 29 años

· Jugó en Atlético Tucumán (Argentina) de 2019 a 2022

· Ocho goles en 34 partidos de 2022

“A uno lo pone muy contento tener esta oportunidad, es muy bonito poder venir un club tan grande como lo es Cruz Azul. Espero estar a la altura de las circunstancias en este club. La negociación se dio bastante rápido y yo tuve la suerte de que todo se dio muy rápido, prácticamente al otro día de vacaciones vine a México”, dijo Carrera hace unos días en su llegada a la Ciudad de México.

Augusto Lotti

· Delantero argentino de 26 años

· También jugó en Atlético Tucumán de 2019 a 2022

· Siete goles en 38 partidos en 2022

"No había nada que pensar, como dije recién, cuando me comentaron del interés y que estaba en la posibilidad de estar en el equipo, no tuve ni que pensarlo, para mí es un orgullo estar acá. A mí lo que me convenció es que es un equipo grande, es un equipo muy conocido y cuando me dijeron de esta oportunidad, dije ‘por favor déjenme ir’ porque es una oportunidad muy linda para mí”, comentó Lotti.

Cruz Azul tuvo muchos claros y más oscuros el torneo pasado, pero las cosas mejoraron cuando llegó el ‘Potro’ Gutiérrez, por lo que se espera que esas buenas sensaciones se mantengan el próximo torneo.