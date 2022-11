Ramiro Carrera y Augusto Lotti; ya llegaron los refuerzos de Cruz Azul

Cada torneo, Cruz Azul es de los equipos que más se refuerzan con jugadores sudamericanos y para el Clausura 2023 se repetirá la misma fórmula, incluso, las primeras incorporaciones ya han llegado.

Ramiro Carrera y Augusto Lotti, ambos provenientes del Atlético Tucumán de Argentina, ya reportaron con el equipo mexicano para presentar las pruebas médicas, sin embargo, ambos dan por hecho su traspaso al equipo de la Liga MX, lo que representa una gran oportunidad en sus carreras.

Pero ¿quiénes son y que dijeron los futbolistas en su llegada a la capital ‘azteca’?

Ramiro Carrera

· Mediocampista argentino de 29 años

· Jugó en Atlético Tucumán (Argentina) de 2019 a 2022

· Ocho goles en 34 partidos de 2022

“A uno lo pone muy contento tener esta oportunidad, es muy bonito poder venir un club tan grande como lo es Cruz Azul. Espero estar a la altura de las circunstancias en este club. La negociación se dio bastante rápido y yo tuve la suerte de que todo se dio muy rápido, prácticamente al otro día de vacaciones vine a México”, dijo Carrera en su llegada a la Ciudad de México.

‘ES UN RETO MUY GRANDE’



Ramiro Carrera, nuevo jugador de la Máquina, expresó lo que significa el reto de llegar a México y adaptarse a la Liga MX.



📽️: @Armand_Mel91 https://t.co/Vmvk7Rgs7a pic.twitter.com/fXo0mCNqPU — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 5, 2022

Augusto Lotti

· Delantero argentino de 26 años

· También jugó en Atlético Tucumán de 2019 a 2022

· Siete goles en 38 partidos en 2022

No había nada que pensar, como dije recién, cuando me comentaron del interés y que estaba en la posibilidad de estar en el equipo, no tuve ni que pensarlo, para mí es un orgullo estar acá. A mí lo que me convenció es que es un equipo grande, es un equipo muy conocido y cuando me dijeron de esta oportunidad, dije ‘por favor déjenme ir’ porque es una oportunidad muy linda para mí”, comentó Lotti.

Después de un torneo muy difícil, Cruz Azul repuntó para meterse a la Liguilla, sin embargo, no pasó de cuartos de final y los primeros refuerzos para el ‘Potro’ Gutiérrez han llegado desde Sudamérica.