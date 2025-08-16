Lo de Chivas ya es indefendible; tercera derrota en cuatro partidos

Enrique Gómez

Una derrota en casa contra Juárez no se puede matizar y lo de Chivas ya empieza a ser indefendible

El Guadalajara cayó 2-1 frente a los ‘Bravos’, equipo que llegaba a la Jornada 5 sin conocer la victoria.

Segunda derrota consecutiva para el equipo rojiblanco. La situación ya es preocupante, pues estos descalabros han sido contra Santos y Juárez, equipos que se presentaban en una crisis de resultados y en la cancha resultaron ser superiores, entonces, ¿eso en qué posición deja a las Chivas?

Así fueron los goles de este partido en el Estadio AKRON:

· 0-1 (41’): Penal bien cobrado con pierna zurda por parte de Óscar Estupiñán

· 0-2 (56’): Golazo de Jairo Torres, quien se metió entre tres y definió de derecha

· 1-2 (84’): Doble remate de Santiago Sandoval, tres el primer rechace del arquero

Vaya que Jairo Torres gritó con todo su lapidario gol en Zapopan, pues, como canterano del Atlas, disfrutó a lo grande hundir al ‘Rebaño’, incluso festejó parecido a Aldo Rocha.

La era de Gabriel Milito apenas comienza, pero lo cierto es que el entrenador argentino se ha visto sorprendido y ya tiene tres derrotas en cuatro partidos, la primer de ellas en la Jornada 2 ante León.

Hay que recordar que el equipo tapatío tiene un partido pendiente (el de la primera fecha contra Tigres), pero, aun así, nadie se esperaba que este equipo tuviera solo tres puntos después de cinco fechas, mucho menos considerando la calidad de los rivales que le tocaron para abrir el campeonato local.

Dos derrotas desilusionantes para Chivas, pues ni siquiera han sido contra equipos protagónicos, ¿cómo le irá entonces cuando enfrente al Cruz Azul en un par de semanas en este mismo Estadio AKRON?