Atlas 'perdona' a Andrés Guardado y lo incluye en su postal de aniversario

Enrique Gómez

Ahora que Andrés Guardado se asumió como jugador retirado, ya puede recuperar su lugar como leyenda del Atlas, tanto así, que el club lo utilizó en la placa con la que celebró su 109 aniversario.

Un 15 de agosto de 1916, se fundó el club Atlas, una institución con muy pocos títulos de liga (tres) considerando su historia y todos sus años en primera división, pero que en algún punto fue reconocida como una de las mejores canteras de la Liga MX y para muestra basta con ver que, contando los últimos seis Mundiales, el capitán designado de la Selección Mexicana siempre fue un canterano rojinegro.

Y tanto Rafael Márquez como Andrés Guardado salen en la postal de cumpleaños del club tapatío, el cual espera festejar una nueva vuelta el sol con un triunfo en la Jornada 5 del Apertura 2025.

Un día como hoy, pero de 1916, Juan José "Lico" Cortina le puso el corazón a La Ciudad de Guadalajara ❤️🖤



109 años y este amor pasa de generación en generación, colores que trascienden en el tiempo y algo que #NoSeExplicaSeSiente



¡FELIZ 109 ANIVERSARIO, ROJINEGRO QUERIDO! 🦊🥳 pic.twitter.com/FvubdxW5Ev — Atlas FC (@AtlasFC) August 15, 2025

Para conmemorar su 109 aniversario, el tercer club más antiguo de la Primera División de México colgó una placa mostrando a jugadores históricos como Edwin Cubero (autor del gol que le dio su primer título en 1951) y Daniel Osorno o Rafal Márquez (miembros de la generación dorada de finales de los 90s), pero sorprendió a todos al incluir a un joven Andrés Guardado.

Andrés, quien deslumbró con su zurda entre 2006 y 2007, recién se dijo atlista por siempre pese a que no pudo retirarse con el club de sus amores. Y al parecer, hizo las paces automáticamente con el club, el cual lo incluyó como una de las ocho leyendas de su imagen de aniversario, con todo y que hace unos meses era jugador del Club León, equipo miembro de Grupo Pachuca, ‘enemigo’ directivo de Grupo Orlegi, aún dueño del Atlas.

El equipo rojinegro está de fiesta por su aniversario, pero también por el regreso de Diego Cocca, quien iniciará su segunda etapa al frente del equipo el domingo 17 de agosto contra el Querétaro.