Publicación: domingo 22 de febrero de 2026

Enrique Gómez

León se aprovechó de Santos Laguna y cortó su mal momento

Los 'Guerreros' no cambiaron mucho pese al nuevo entrenador

A pesar del cambio de entrenador y de enfrentar a uno de los peores equipos de la temporada, Santos Laguna volvió a perder y se reconfirmó como el último lugar de este Clausura 2026.

El equipo que ahora dirige Omar Tapia cayó en su visita al León, que ganó su segundo partido del torneo.

Santos, que no gana como visitante hace más de 700 días, estuvo lejos de romper su racha en este encuentro por la Jornada 7 de la Liga MX, pues llegó a ir abajo por dos goles y, de hecho, prácticamente inició el partido perdiendo el encuentro, pues apenas a los dos minutos encajó el gol de Daniel Arcila.

Así fueron los goles de este partido celebrado en el Nou Camp de Guanajuato:

·       1-0 (2’): Tiro libre de Daniel Arcila que se desvió en la barrera y tomó a contrapié al portero

·       2-0 (25’): Penal bien ejecutado por Diber Cambindo, que disparó hacia su izquierda

·       2-1 (40’): Ezequiel Bullaude pasó por encima del portero (literalmente) y llevó el balón a la red

‘La Fiera’ llegó a siete puntos y frenó su racha de tres derrotas consecutivas. Es decir, aprovechó a la perfección que el calendario lo puso en esta fecha contra uno de los equipos que menos puntos ha sumado en los últimos cinco torneos para darle un poco de vida a su inicio de torneo.

De cualquier manera, el equipo de Ignacio Ambriz marcha en 13° lugar de la tabla.

Santos en cambio, se quedará con un punto después de siete jornadas. Además, no solo consolida como el peor equipo del torneo sino también como la peor defensa del torneo con 21 goles recibidos.

Santos presenta a Omar Tapia, técnico 100% lagunero

Omar Tapia se hará cargo de Santos Laguna a partir del duelo por la Jornada 7 del Clausura 2026 ante León.
Aleco Irarragorri, presidente del club, presentó a un técnico mexicano, que ha vivido toda su vida en la Laguna y que dirigió en varios oportunidades a las categorías inferiores.
Tapia se comprometió a impregnar la identidad de Torreón y de toda la Laguna a los jugadores de Santos.
El entrenador de 48 años buscará sacar a Santos (1 punto en 6 partidos) del último lugar de la tabla.
Así se vivió la presentación del sustituto del técnico español Francisco Rodríguez.
Así se vivió la presentación del sustituto del técnico español Francisco Rodríguez.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS