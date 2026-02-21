León se aprovechó de Santos Laguna y cortó su mal momento

Enrique Gómez

A pesar del cambio de entrenador y de enfrentar a uno de los peores equipos de la temporada, Santos Laguna volvió a perder y se reconfirmó como el último lugar de este Clausura 2026.

El equipo que ahora dirige Omar Tapia cayó en su visita al León, que ganó su segundo partido del torneo.

Santos, que no gana como visitante hace más de 700 días, estuvo lejos de romper su racha en este encuentro por la Jornada 7 de la Liga MX, pues llegó a ir abajo por dos goles y, de hecho, prácticamente inició el partido perdiendo el encuentro, pues apenas a los dos minutos encajó el gol de Daniel Arcila.

Así fueron los goles de este partido celebrado en el Nou Camp de Guanajuato:

· 1-0 (2’): Tiro libre de Daniel Arcila que se desvió en la barrera y tomó a contrapié al portero

· 2-0 (25’): Penal bien ejecutado por Diber Cambindo, que disparó hacia su izquierda

· 2-1 (40’): Ezequiel Bullaude pasó por encima del portero (literalmente) y llevó el balón a la red

‘La Fiera’ llegó a siete puntos y frenó su racha de tres derrotas consecutivas. Es decir, aprovechó a la perfección que el calendario lo puso en esta fecha contra uno de los equipos que menos puntos ha sumado en los últimos cinco torneos para darle un poco de vida a su inicio de torneo.

De cualquier manera, el equipo de Ignacio Ambriz marcha en 13° lugar de la tabla.

Santos en cambio, se quedará con un punto después de siete jornadas. Además, no solo consolida como el peor equipo del torneo sino también como la peor defensa del torneo con 21 goles recibidos.